La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Tigres vs América. Sábado 21 de noviembre a las 21 horas por FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs América

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

Tigres vs América es uno de los cuatro partidos programado para este sábado 21 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.

Tigres llega eliminado a la Jornada 17 de la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Tigres vs América: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El sábado 21 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Tigres vs América.

Tigres vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El partido Tigres vs América inicia a las 21 horas en la cancha del equipo universitario.

América se alista para encarar la Liguilla del Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

Tigres vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

El partido Tigres vs América podrá verse este sábado 21 de noviembre a través de las señales de FOX One y Canal 7.