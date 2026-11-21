Real Madrid vs Celta de Vigo chocan en la Jornada 13 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Celta de Vigo: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga
Real Madrid 4-1 Celta de Vigo es el pronóstico en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte en la Jornada 13 de LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 4-1 Celta de Vigo.
Real Madrid vs Celta de Vigo: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Celta de Vigo, en la Jornada 13 de LaLiga.
Real Madrid
- Portería: Thibaut Courtois
- Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva
- Delanteros: Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé
Celta de Vigo
- Portería: Andrei Radu
- Defensas: Sergio Carreira, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres, y Javi Galán
- Mediocampistas: Iago Aspas, Hugo González, Ilaix Moriba y Aleix Febas
- Delantera. Ferran Jutglà
Real Madrid vs Celta de Vigo: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
Real Madrid vs Celta de Vigo continúan con la actividad sabatina de la Jornada 13 de LaLiga: 21 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Celta de Vigo
- Fase: Jornada 13
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports