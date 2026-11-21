Pumas vs Rayados juegan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 19 horas por ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Pumas vs Rayados
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5
Pumas vs Rayados es uno de los cuatro partidos programado para este sábado 21 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Pumas vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El sábado 21 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Pumas vs Rayados.
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Pumas vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Pumas vs Rayados inicia a las 19 horas en la cancha del equipo universitario.
Pumas vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Pumas vs Rayados podrá verse este sábado 21 de noviembre a través de las señales de ViX, TUDN y Canal 5.
- Partido: Pumas vs Rayados
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5