El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos trabajan a marchas forzadas para llegar en ritmo al nuevo campeonato de la Liga MX. Bajo ese contexto, se disputa la Copa del Pacífico que el sábado 3 de enero enfrentó a Chivas y Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Para empezar el partido amistoso entre Chivas y Atlas, dentro de la actividad de la Copa del Pacífico, resultó faltó de emociones y se tuvo que definir desde los once metros. Sí, el resultado está lejos de ser alentador para las aspiraciones de chivahermanos en el torneo.

Chivas pierde en penales ante Atlas en la Copa del Pacífico

La preparación de Chivas de cara al Clausura 2026 ya tuvo su primer revés: perdió en penales ante Atlas en la Copa del Pacífico. El resultado en el Clásico Tapatío amistoso dejó un análisis gris para el Rebaño.

Con ligeros destellos de los refuerzos, Chivas y Atlas empataron sin goles en el Estadio Jalisco, por lo que la definición del Clásico Tapatío se dio desde los once metros.

El error de Roberto Alvarado desde el manchón penal, le abrió la puerta al Atlas, que con definiciones eficaces de Uros Đurđević y Edgar Zaldívar, salieron airosos en la Copa del Pacífico.

El portero extranjero con más penales atajados en la Liga BBVA MX lo ha vuelto a hacer 🧤❌🥅



¡Una genialidad lo de Camilo Andrés Vargas Gil! 😍❤️🖤 pic.twitter.com/GOOVazANkB — Atlas FC (@AtlasFC) January 4, 2026

Atlas vs Rayados: Fecha y hora de la Final de la Copa del Pacífico

Luego de vencer a Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío dentro de la Copa del Pacífico, Atlas se medirá a Rayados en la final por el título.

La final Atlas vs Rayados de la Copa del Pacífico se disputará este domingo 5 de enero a las 6:30 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco.

Partido: Atlas vs Rayados

Fecha: Domingo 5 de enero

Hora: 6:30 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: ESPN

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Chivas iniciará su camino en el torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero cuando reciba en la cancha del Estadio Akron a los Tuzos del Pachuca en el marco de la Jornada 1 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 5:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime