Chivas vs América se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.

  • Partido: Chivas vs América
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One
Chivas cierra la temporada regular en su cancha ante América
Chivas cierra la temporada regular en su cancha ante América (Adrian Macias / MEXSPORT)

Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el Clásico entre Chivas y América.

Chivas vs América: Horario del Clásico de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Chivas vs América de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

América vence 2-1 a Pachuca y sigue en la cima de la Liga Femenil
América busca el liderato de la Liga Femenil (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El Clásico Femenil Chivas vs América podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Chivas vs América
  • Fase: Jornada 14 Liga Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One