Chivas vs América se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 14 Liga Femenil

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One

Chivas cierra la temporada regular en su cancha ante América (Adrian Macias / MEXSPORT)

Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el Clásico entre Chivas y América.

Chivas vs América: Horario del Clásico de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Chivas vs América de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

América busca el liderato de la Liga Femenil (Osvaldo Aguilar / MEXSPORT)

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El Clásico Femenil Chivas vs América podrá verse a través de la señal de FOX One.