Chivas vs América se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 6 de noviembre a las 19:06 horas, por Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.
- Partido: Chivas vs América
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One
Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 6 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el Clásico entre Chivas y América.
Chivas vs América: Horario del Clásico de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Chivas vs América de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?
El Clásico Femenil Chivas vs América podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Chivas vs América
- Fase: Jornada 14 Liga Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One