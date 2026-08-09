México y Estados Unidos se enfrentarán en la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.

El pronóstico apunta a un triunfo 2-1 de la Selección Mexicana, para confirmarse como el mejor equipo del Premundial Sub-20 en el que ya consiguió el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El duelo se jugará a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

México vs Estados Unidos: Pronóstico de la Final del Premundial Sub-20

México 2-1 Estados Unidos es el pronóstico del partido de la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 2-1 Estados Unidos

México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones de la Final del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidosen el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

  • Portero: Cristo Navarrete
  • Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
  • Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
  • Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
México golea a Guatemala y se queda con el liderato de su grupo rumbo al Mundial Sub-20.
México ha tenido un gran torneo (Jafet Moz / MEXSPORT)

Estados Unidos

  • Portero: Adam Berdi
  • Defensas: Aiden Carangui, Nicolás Norris y Noakov, Luca Bombino
  • Mediocampistas: Brooklyn Reines, Pedro Soma, Ninfacha Berchimas, Nico Tasar y David Vázquez
  • Delantero: Rubén Ramos

México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver la Final del Premundial Sub-20

México vs Estados Unidos se juega el domingo 9 de agosto, 17:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: México vs Estados Unidos
  • Fase: Final
  • Torneo: Premundial Sub-20
  • Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ESPN y Disney