México y Estados Unidos se enfrentarán en la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.

El pronóstico apunta a un triunfo 2-1 de la Selección Mexicana, para confirmarse como el mejor equipo del Premundial Sub-20 en el que ya consiguió el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El duelo se jugará a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

México vs Estados Unidos: Pronóstico de la Final del Premundial Sub-20

México 2-1 Estados Unidos es el pronóstico del partido de la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 2-1 Estados Unidos

México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones de la Final del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidosen el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Cristo Navarrete

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

México ha tenido un gran torneo (Jafet Moz / MEXSPORT)

Estados Unidos

Portero: Adam Berdi

Defensas: Aiden Carangui, Nicolás Norris y Noakov, Luca Bombino

Mediocampistas: Brooklyn Reines, Pedro Soma, Ninfacha Berchimas, Nico Tasar y David Vázquez

Delantero: Rubén Ramos

México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver la Final del Premundial Sub-20

México vs Estados Unidos se juega el domingo 9 de agosto, 17:00 horas por ESPN y Disney+.