México y Estados Unidos se enfrentarán en la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.
El pronóstico apunta a un triunfo 2-1 de la Selección Mexicana, para confirmarse como el mejor equipo del Premundial Sub-20 en el que ya consiguió el pase al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
El duelo se jugará a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.
México vs Estados Unidos: Pronóstico de la Final del Premundial Sub-20
México 2-1 Estados Unidos es el pronóstico del partido de la Final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: México 2-1 Estados Unidos
México vs Estados Unidos: Posibles alineaciones de la Final del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Estados Unidosen el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México
- Portero: Cristo Navarrete
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Estados Unidos
- Portero: Adam Berdi
- Defensas: Aiden Carangui, Nicolás Norris y Noakov, Luca Bombino
- Mediocampistas: Brooklyn Reines, Pedro Soma, Ninfacha Berchimas, Nico Tasar y David Vázquez
- Delantero: Rubén Ramos
México vs Estados Unidos: A qué hora y dónde ver la Final del Premundial Sub-20
México vs Estados Unidos se juega el domingo 9 de agosto, 17:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Fase: Final
- Torneo: Premundial Sub-20
- Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ESPN y Disney