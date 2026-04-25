Chivas vs Toluca chocaron en la cancha del Rebaño en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, partido que terminó empatado a un gol.

Samantha López adelanto a Chivas en el segundo tiempo, pero la francesa Eugene Le Sommer entró desde la banca para anotar el tanto de la igualada definitiva para Toluca en este duelo de la Liga MX Femenil.

Marcador final: Chivas 1-1 Toluca

Chivas vs Toluca: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

El partido Chivas vs Toluca de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo un desarrollo parejo y trabado por grandes lapsos del juego.

La pelota parada le permitió a Chivas adelantarse, pero la goleadora de Toluca apareció para poner la igualdad en el marcador en este juego correspondiente a la Jornacda 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Goles y situaciones del partido Chivas vs Toluca:

Minuto 63: Gol de Samantha López (Chivas)

Minuto 71: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

¿Cómo quedaron Chivas y Toluca después de 17 jornadas de la Liga MX Femenil?

Chivas y Toluca jugarán la Liguilla de la Liga MX Femenil en busca del campeonato, pero en el caso de las Diablas, todavía tienen que definir su posición en la tabla general del Clausura 2026.

Con el empate, Chivas llegó a 34 puntos, pero por diferencia de goles ya no puede superar a Tigres, así que el quinto sitio ya es de ellas en la Liga MX Femenil.

Toluca, por su parte, llegó a 33 puntos, pero una victoria de Cruz Azul podría hacerlas bajar al séptimo puesto por diferencia de goles.

Chivas y Toluca dejaron todo en la cancha, pero no pasaron del empate (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

Rival de Chivas en la Liguilla de la Liga MX Femenil

Chivas espera rival en la Liguilla de la Liga MX Femenil y solamente hay dos opciones.

Si Cruz Azul le gana a Pumas, en automático será el rival de Guadalajara, de lo contrario será Toluca quien se mida ante Chivas en la Liguilla de la Liga MX Femenil.

¿Contra quién juega Toluca en cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Toluca en estos momentos tiene diferentes posibles rivales para la Liguilla de la Liga MX Femenil

En media de los resultados, Toluca podría enfrentarse a América, Pachuca, Tigres o Chivas en la Liguilla de la Liga MX Femenil, así que quedarán atentas al cierre de la jornada.