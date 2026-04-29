Javier Chicharito Hernández descartó el retiro como futbolista profesional, así que los rumores acerca de su futuro no paran. El nuevo destino del histórico delantero sería el Atlante, que se prepara para volver a jugar en la Liga MX.

Tras su salida de Chivas, donde su segunda etapa como futbolista no fue exitosa, Chicharito se alista para ser comentarista en el Mundial 2026 con FOX Sports, pero se dará tiempo para escuchar ofertas.

¿El Atlante busca a Chicharito como refuerzo?

De acuerdo a reportes periodísticos, el Atlante, que ya presentó a Miguel Herrera como su nuevo entrenador, buscaría fichar a Chicharito Hernández como su refuerzo estrella para el Apertura 2026.

El Atlante, equipo que regresará a la Liga MX tras comprar el lugar a Mazatlán, no quiere hacer el ridículo en su regreso, y aunque el tema del descenso no existe, los Potros buscan relinchar fuerte en el máximo circuito.

El nombre del Chicharito se suma a los Henry Martín y Kevin Álvarez, jugadores del América, para ser parte del plantel del Atlante en la Liga MX.

¿Qué dijo Chicharito sobre su futuro como futbolista?

En una reciente publicación en Instagram, Chicharito Hernández aclaró que no se ha retirado del futbol, y que pronto se conocerán detalles de su futuro en las canchas.

El Atlante podría ser una de sus opciones, pero ofertas de la MLS y del futbol árabe también le llegarían al ex seleccionado nacional mexicano.

Habrá que esperar un tiempo para conocer el futuro de Chicharito, quien mientras tanto está listo para debutar como comentarista.