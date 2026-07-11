Javier "Chicharito" Hernández ya habló sobre la polémica con Hugo Belassone y aseguró que a pesar del choque que tuvieron, él no tiene ningún tipo de odio a los argentinos.

“He conocido argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad”. Javier el Chicharito Hernández

Fue por medio de un mensaje que el futbolista mexicano compartió en sus redes sociales, que dio su versión sobre la confrontación que tuvo con el periodista argentino.

En él, el Chicharito Hernández desmintió algunas de las afirmaciones que hizo Hugo Belassone y resaltó que pese a la riña, no odia a los argentinos ni a nadie por su nacionalidad.

Hugo Balassone revela fuerte cruce con Chicharito durante el Argentina vs Egipto (Michelle Rojas)

Chicharito niega que odie a los argentinos tras choque con Hugo Belassone

El partido entre Argentina y Egipto del Mundial 2026 generó gran polémica debido a un par de decisiones arbitrales que tuvieron gran influencia en el marcador.

Incluso, lo ocurrido durante el encuentro provocó un enfrentamiento entre Chicharito Hernández y Hugo Belassoone del que el mexicano ya se pronunció.

En su publicación, Chicharito negó que haya dicho que los argentinos son malas personas, pues explicó que solo se refería al comunicador.

“Jamás dije eso. Solo lo dije en singular hacia ese ‘periodista’ mal educado” Javier el Chicharito Hernández

En específico, el futbolista indicó que lo que le dijo a Hugo Belassone no fue contra Argentina, sino contra el comportamiento que el periodista tuvo durante el partido en cuestión.

Chicharito sobre polémica con Hugo Belassone (@CH14_/X)

En su publicación, el máximo goleador de la Selección Mexicana dijo que es falso que tenga algún tipo de odio contra los argentinos, pues dijo que tiene muchos amigos de ese país.

En ese sentido, Hernández Balcázar indicó que una “mala experiencia con una persona”, en referencia al incidente con Belassone, no puede representar lo que es “un país entero”.

En especial porque conoce a argentinos que son grandes personas, motivo por el que generalizar solo provoca que las personas “se alejen de la verdad”.

Chicharito pide mantener rivalidad en la cancha

Al continuar con su pronunciamiento sobre el choque con Hugo Belassone, Chicharito advirtió que aunque el futbol despierta emociones, es incorrecto dejar llevarse por el encono.

Más aún cuando esas diferencias que pueden despertarse son capaces de generar divisiones entre países, por lo que pidió que la rivalidad no trascienda más allá de la cancha.

Por ello, el mexicano hizo votos por que se mantenga el respeto y el “fútbol siga siendo una oportunidad para competir, aprender y unirnos, no una excusa para separarnos”.