Ya se conocen a todos los invitados a los octavos de final de la Champions League y de igual manera los posibles cruces que se verán en la siguiente ronda de la competencia europea.

Con Bodo/Glimt como la sorpresa más grande en los octavos de final, un total de 16 equipos tratarán de quitarle la corona al PSG, quien busca unirse a la selecta lista de bicampeones en la historia de la Champions League.

¿Cuáles son los posibles cruces para los octavos de final de la Champions League?

Cada uno de los equipos que clasificaron de manera directa a los octavos de final de la Champions League tiene 3 posibles rivales, mientras que los que obtuvieron su boleto mediante los playoffs, tendrán únicamente 2 posibles contendientes.

Estos son los posibles cruces de los octavos de final de la Champions League.

Arsenal vs el Leverkusen o el Atalanta

Bayern Múnich vs el Leverkusen o el Atalanta

Liverpool vs el Atlético de Madrid o el Galatasaray

Tottenham vs el Atlético de Madrid o el Galatasaray

Barcelona vs el PSG o el Newcastle

Chelsea vs el PSG o el Newcastle

Sporting CP vs el Real Madrid o el Bodo

Manchester City vs el Real Madrid o el Bodo

Champions League 2026: Así quedarían los cruces de octavos de final. (quinto partido)

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Champions League?

Los octavos de final de la Champions League se llevarán a cabo a partido de ida y vuelta. Siendo así los juegos de ida el 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se realizarán el 17 y 18 de marzo de 2026.

Octavos de final ida: 10 y 11 de marzo de 2026

Octavos de final vuelta: 17 y 18 de marzo de 2026

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero de 2026 en punto de las 5 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la página UEFA.com y las plataformas de HBO Max y Fox One.