Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de alcanzar una cifra histórica en la Fórmula 1 cuando el piloto mexicano dispute este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán.

Ahí, Checo Pérez llegará a las 300 carreras en la máxima categoría del automovilismo, convirtiéndose en uno de los pilotos con mayor experiencia en la historia del campeonato.

Checo Pérez ha construido su legado en la Fórmula 1

Desde su debut con Sauber en el Gran Premio de Australia de 2011, Checo Pérez ha construido una trayectoria de más de una década y media, pasando por McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de iniciar una nueva etapa con Cadillac.

Sus primeros podios de Checo Pérez llegaron en 2012 con Sauber, mientras que su paso por McLaren en 2013 representó un periodo complicado. Sin embargo, su regreso a Force India le permitió consolidarse como un piloto constante y competitivo, capaz de conseguir puntos y subir al podio con diferentes monoplazas.

Checo Pérez hará historia al disputar su carrera 300 en la Fórmula 1. (Eugene Hoshiko / AP)

Ahora, su carrera número 300 llega con un nuevo desafío. Después de su salida de Red Bull, el mexicano se incorporó al proyecto de Cadillac, que busca consolidarse en su primera temporada en la Fórmula 1.

Gran Premio de Azerbaiyán es de los favoritos de Checo Pérez

El Gran Premio Azerbaiyán también ocupa un lugar especial en su trayectoria, pues Checo Pérez consiguió ahí dos de sus victorias, en 2021 y 2023.

La marca representa otro capítulo en una carrera que transformó la relación de México con el Gran Circo y convirtió a Checo Pérez en uno de los referentes deportivos más importantes del país.