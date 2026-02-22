Los playoffs de la Champions League enfrentan al PSG vs Mónaco, el miércoles 25 de febrero.
- Partido: PSG vs Mónaco
- Fecha: Miércoles 25 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: Fox One/HBO Max
PSG vs Mónaco: Hora para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a PSG vs Mónaco, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.
PSG vs Mónaco: Canal para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Fox One o HBO Max transmitirán el partido PSG vs Mónaco, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.
- Partido: PSG vs Mónaco
- Fecha: Miércoles 25 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: Fox One/HBO Max
¿Cómo llegan PSG y Mónaco a la vuelta de playoffs de la Champions League?
PSG se enfrentó al Mónaco en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 3-2 a favor de los de Francia.
Tanto PSG como Mónaco deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.