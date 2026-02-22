Los playoffs de la Champions League enfrentan al PSG vs Mónaco, el miércoles 25 de febrero.

Partido: PSG vs Mónaco

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: Fox One/HBO Max

¿Cómo llegan PSG y Mónaco a la vuelta de playoffs de la Champions League?

PSG se enfrentó al Mónaco en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 3-2 a favor de los de Francia.

Tanto PSG como Mónaco deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.