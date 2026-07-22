El Inter Miami anunció el fichaje de Casemiro, pero la MLS investiga si el equipo de Lionel Messi incurrió en una negociación indebida para concretar la llegada del mundialista brasileño.

Casemiro llega al Inter Miami con 34 años de edad y tras participar en los cinco partidos de Brasil en el Mundial 2026.

Con el Inter Miami de Lionel Messi, Casemiro se unirá hasta el final de la llamada temporada “sprint” del próximo año, con una opción de extensión hasta junio de 2029.

Casemiro fue estrella del Real Madrid y jugó el Mundial 2026 con Brasil (@InterMiamiCF)

¿Por qué investiga la MLS el fichaje de Casemiro con el Inter Miami?

Los derechos de descubrimiento de Casemiro en la MLS pertenecían al LA Galaxy, y según las reglas de la liga eso impedía que Inter Miami negociara con él.

Los derechos de descubrimiento en la MLS son un mecanismo exclusivo de la liga que otorga a un club la prioridad exclusiva para negociar y fichar a un jugador que milita en el extranjero y desea unirse a la liga

Sin embargo, LA Galaxy e Inter Miami tuvieron un acuerdo que permitió al equipo de Messi concretar el esperado fichaje.

Casemiro portará el número 5 con el Inter Miami (@InterMiamiCF)

La MLS da su postura respecto al fichaje de Casemiro con la MLS

A pesar del acuerdo que concretaron LA Galaxy e Inter Miami por los derechos de Casemiro, la MLS investiga una la acusación de negociación indebida.

“La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice. Aunque Inter Miami y LA Galaxy han llegado a un acuerdo para la prioridad de descubrimiento de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación” MLS

¿Cuándo debutará Casemiro con el Inter Miami de Lionel Messi?

El debut de Casemiro con Inter Miami no tiene aún fecha, pues el equipo de la MLS espera aún la visa de trabajo del futbolista brasileño.

Casemiro pasó las últimas cuatro temporadas con el Manchester United, y antes de eso la mayor parte de su carrera profesional con el Real Madrid.

Su palmarés incluye cinco títulos de la Liga de Campeones obtenidos durante su etapa de ocho temporadas con el Real Madrid.