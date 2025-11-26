La Semana 13 de la NFL promete grandes emociones y te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 12 de la NFL , Patriots sigue sorprendiendo, Rams domina y los Broncos se mantiene a la vanguardia.
NFL Semana 13: Fecha, horario y dónde ver los 3 partidos del Thanksgiving
El NFL Thanksgiving arranca con la visita de Packers al Ford Field para enfrentar a los Lions, en actividad de la Semana 13.
Detroit Lions y Green Bay Packers buscan darle alcance a los Chicago Bears en la Conferencia Nacional de la NFL, así que su resultado es muy importante.
Packers vs Lions
- Semana: 13
- Hora: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Ford Field
- Canal: Fox Sports
La jornada del NFL Thanksgiving continuará con el Chiefs vs Cowboys, como parte de la Semana 13, el jueves 27 de noviembre.
Chiefs vs Cowboys
- Semana: 13
- Hora: 15:30
- Sede: AT& Stadium
- Canal: Canal 9 y Fox Sports
El NFL Thanksgiving de la Semana 13 enfrenta a Bengals con los Ravens.
Bengals vs Ravens
- Semana: 13
- Hora: 19:20, horas, tiempo del centro de México
- Sede: M&T Bank Stadium
- Canal: Fox Sports
NFL Semana 13: Horario y dónde ver el Black Friday Game el viernes 28 de noviembre
La actividad de la Semana 13 de la NFL continúa el viernes 28 de noviembre con el Black Friday Game: Bears vs Eagles.
Bears vs Eagles
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Amazon Prime Video
NFL Semana 13: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 30 de noviembre
Con 11 partidos continúa la Semana 13 de la NFL el domingo 30 de noviembre, y a contnuación te compartimos los horarios y canales para ver las acciones.
Rams vs Panthers
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
49ers vs Browns
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Texans vs Colts
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Saints vs Dolphins
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Falcons vs Jets
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Cardinals vs Buccaners
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Titans
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Vikings vs Seahawks
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Raiders vs Chargers
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Bills vs Steelers
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Broncos vs Commanders
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 13: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 1 de diciembre la actividad de la Semana 13 de la NFL, en el Monday Night.
Giants vs Patriots
- Semana 13 de la NFL
- Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+