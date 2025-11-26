La Semana 13 de la NFL promete grandes emociones y te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 12 de la NFL , Patriots sigue sorprendiendo, Rams domina y los Broncos se mantiene a la vanguardia.

NFL Semana 13: Fecha, horario y dónde ver los 3 partidos del Thanksgiving

El NFL Thanksgiving arranca con la visita de Packers al Ford Field para enfrentar a los Lions, en actividad de la Semana 13.

Detroit Lions y Green Bay Packers buscan darle alcance a los Chicago Bears en la Conferencia Nacional de la NFL, así que su resultado es muy importante.

Packers vs Lions

Semana: 13

Hora: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ford Field

Canal: Fox Sports

La jornada del NFL Thanksgiving continuará con el Chiefs vs Cowboys, como parte de la Semana 13, el jueves 27 de noviembre.

Chiefs vs Cowboys

Semana: 13

Hora: 15:30

Sede: AT& Stadium

Canal: Canal 9 y Fox Sports

El NFL Thanksgiving de la Semana 13 enfrenta a Bengals con los Ravens.

Bengals vs Ravens

Semana: 13

Hora: 19:20, horas, tiempo del centro de México

Sede: M&T Bank Stadium

Canal: Fox Sports

NFL Semana 13: Horario y dónde ver el Black Friday Game el viernes 28 de noviembre

La actividad de la Semana 13 de la NFL continúa el viernes 28 de noviembre con el Black Friday Game: Bears vs Eagles.

Bears vs Eagles

Semana 13 de la NFL

Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Canal: Amazon Prime Video

El Black Friday Game tendrá la visita de los @ChicagoBears al estadio de los @Eagles. 🏟️



¿Quién se lleva la W? 🏈



📺📱: @PrimeVideoMX pic.twitter.com/6ibg06G0Ot — NFL México (@nflmx) November 25, 2025

NFL Semana 13: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 30 de noviembre

Con 11 partidos continúa la Semana 13 de la NFL el domingo 30 de noviembre, y a contnuación te compartimos los horarios y canales para ver las acciones.

Rams vs Panthers

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

49ers vs Browns

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Texans vs Colts

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Saints vs Dolphins

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Falcons vs Jets

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Cardinals vs Buccaners

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Titans

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Vikings vs Seahawks

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Raiders vs Chargers

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Bills vs Steelers

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Broncos vs Commanders

Semana 13 de la NFL

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 13: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 1 de diciembre la actividad de la Semana 13 de la NFL, en el Monday Night.

Giants vs Patriots