El exdelantero Carlos Hermosillo revienta a Hugo Sánchez; el problema es su gran boca y ego, afirma tras las polémicas declaraciones del Pentapichichi.

Carlos Hermosilló explotó luego de que fuera retomado un video de hace años en el que Hugo Sánchez afirma que, de no haber sido mexicano, tendría un Mundial en sus vitrinas particulares.

Y es que tal declaración, a decir del legendario goleador del Cruz Azul, deja en claro que el problema de Hugo Sánchez es su boca y ego , pues no es humilde.

Además, Hermosillo aseguró que las declaraciones del Pentapichichi “ lastiman a los compañeros ” que jugaron con él en distintas etapas de la Selección de futbol de México

“Cuando dice que él habría ganado el Mundial si no fuera de México está muy mal porque ataca a todos sus compañeros ¿O acaso solo podía jugar con Míchel y Butragueño? Nunca hay que escupir para arriba, en la vida hay que ser congruente y eso no existe en él”

Asimismo, Carlos Hermosillo, hoy comentarista de Telemundo, recordó la Copa Mundial de futbol de México 1986, la cual vivió junto a Hugo Sánchez.

Tal como reveló Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez nunca se esforzó por compenetrarse con el grupo , tan es así que trajo a su propio masajista de Europa y nunca comía con los demás.

Sin embargo, en la percepción del Grandote de Cerro Azul, el Pentapichichi lo decepcionó pues nunca mostró en la Selección de futbol de México el nivel que exhibía en el Real Madrid.

“Para ser honesto, a mí Hugo Sánchez me decepcionó muchísimo porque en Selección no logró nada importante, cosa que sí hizo en clubes europeos”, aseveró Carlos Hermosillo.

En el mismo sentido, Carlos Hermosillo aseguró que Hugo Sánchez se la pasaba haciendo comerciales en vez de estar con sus compañeros.

De igual modo, y lejos de hablar bien de los demás integrantes de la Selección Mexicana, el Pentapichichi se la pasaba refiriendo sus glorias en el Real Madrid , lo que según Hermosillo refleja su gran ego.

Finalmente, Carlos Hermosillo dejó entrever que Hugo Sánchez se hizo el lesionado para no jugar el partido ante Alemania correspondiente al Mundial México 86.

Hecho que terminó de decepcionarlo, ya que ahí quedó demostrado, según Hermosillo, que Sánchez Márquez jamás fue un buen líder en la Selección de futbol de México.

“Recuerdo que en aquel partido contra Alemania él termina disque tironeado o desgarrado, el masajista que trajo desde España era el que lo sobaba a un lado de la cancha y ya nunca volvió, ni siquiera para intentar participar del partido. Siendo él un supuesto líder ya no quiso participar. Súmale que falló un penal contra Paraguay, el que no tiró contra Alemania, tuvo un mal Mundial porque todos esperábamos muchísimo más de Hugo Sánchez y no pasó nada”

Carlos Hermosillo