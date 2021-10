México.- Carlos Hermosillo arremetió contra Rogelio Funes Mori por sus convocatorias a la Selección de futbol de México.

Incluso, Carlos Hermosillo, histórico jugador del futbol mexicano, “bautizó” al delantero del CF Monterrey como Rogelio ‘Fallas’ Mori debido a sus recientes yerros con la camiseta nacional.

No conforme con ello, el llamado Grandote de Cerro Azul le pidió a Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México , que convoque a jugadores mexicanos jóvenes.

De hecho, Carlos Hermosillo propuso los llamados de Santiago Giménez , ariete del Cruz Azul, y de Eduardo Aguirre , delantero del Club Santos Laguna.

“La gente dice Funes Mori, es que no hay otro, ¡pues sí!, no va a haber otro porque no le dan oportunidad, pero tiene que haber un recambio. Yo digo, ¿por qué Funes Mori, por qué ‘Fallas’ Mori? si tenemos a Santiago Giménez, al ‘Mudo’ (Eduardo Aguirre) de Santos, tenemos muchos jóvenes, ¿por qué no les dan oportunidad, por qué no?”

Carlos Hermosillo