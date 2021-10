México.- Hugo Sánchez era un tipo que se preocupaba por el más mínimo detalle de su imagen cuando jugaba en Real Madrid, tal como reveló Óscar Ruggeri, quien también jugó para los merengues.

Fue en un programa de Argentina donde Óscar Ruggeri reveló algunos de los secretos del vestuario del Real Madrid de los 80.

Ahí mencionó que Hugo Sánchez se tardaba una hora peinándose antes de los partidos , es más, el otrora zaguero argentino aseveró que se el goleador mexicano se peinaba chino por chino.

De ahí que en redes sociales se bromeara con el hecho de que Hugo Sánchez salió más vanidoso que Cristiano Ronaldo, quien también suele cuidar al máximo su imagen.

En la misma charla, Óscar Ruggerri, campeón del mundo con la Selección de futbol de Argentina en el Mundial de México 1986, contó que Hugo Sánchez lo recibió de manera hostil en el Real Madrid .

Y es que, según el llamado Cabezón, Hugo Sánchez le gritó “sudaca” cuando entró por vez primer al vestidor del Real Madrid.

Sin embargo, y pese a la deleznable expresión de Hugo Sánchez, Óscar Ruggeri se hizo amigo del goleador mexicano.

Tan es así que el Pentapichichi y el Cabezón se siguen hablando pese a que su primer encuentro no fue el más amable.

“Eres campeón, vas a jugar allá a Europa, entras a los vestuarios y hay que estar ahí. Cuando te compran esos equipos grandes, hay que entrar y que estén todos sentados. Yo al del Real entré callado porque Hugo Sánchez no sé qué me gritó, Sudaca me dijo, me recibió así. Comenzamos así y ahora todavía nos seguimos hablando con el pichichi. Después hacía goles, un crack”

Óscar Ruggerri