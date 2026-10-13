México vs Jamaica se vuelven a enfrentar en partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026. El pronóstico es victoria del Tricolor.

Jamaica sorprendió a México el pasado 9 de octubre, así que el Tri Femenil llega con ganas de revancha en La Corregidora.

México vs Jamaica: Pronóstico del partido del Tricolor Femenil

México 2-1 Jamaica es el pronóstico del partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026.

Pronóstico: México 2-1 Jamaica.

México vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido amistoso del Tricolor Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Jamaica el martes 13 de octubre.

México

  • Portera: Esthefanny Barreras
  • Defensas: Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Rebeca Bernal y Nicolette Hernández
  • Mediocampistas: Karla Nieto, Alexia Delgado y Maricarmen Reyes
  • Delanteras: Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral
México Femenil pierde ante Jamaica en partido amistoso.
México Femenil perdió ante Jamaica el pasado 9 de octubre en Aguascalientes (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Jamaica

  • Portera: Rebecca Spencer
  • Defensas: Deneisha Blackwood, Allyson Swaby, Chantelle Swaby y Tiernny Wiltshire
  • Mediocampistas: Drew Spence, Atlanta Primus, Jody Brown, Paige Bailey-Gayle y Kiki Van Zanten
  • Delantera: Khadija “Bunny” Shaw

México vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor

México vs Jamaica se enfrentan en partido de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W 2026.

El juego es el martes 13 de octubre, 19 horas, por YouTube.

  • Partido: México vs Jamaica
  • Fase: Partido de preparación
  • Fecha: Martes 13 de octubre del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio La Corregidora
  • Transmisión: YouTube