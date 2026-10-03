Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal es un exfutbolista y entrenador chileno que actualmente dirige de manera interina a la Selección de Chile.

Además, se desempeña como jefe técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas de Chile, desde donde supervisa el proceso formativo de categorías como Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

¿Quién es Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova es un exmediocampista chileno que desarrolló buena parte de su carrera profesional en Italia. Después de iniciar su trayectoria en Colo-Colo y pasar por Unión Española, emigró al fútbol italiano, donde jugó para equipos como Perugia, Crotone, Bari, Livorno, Ascoli, Messina, Grosseto, Parma y Brescia, club en el que terminó su carrera como futbolista en 2012.

Tras retirarse como jugador, Córdova comenzó su carrera como entrenador. Dirigió a Palestino y Santiago Wanderers en Chile, a Universitario de Deportes en Perú y posteriormente trabajó en Qatar con la Selección Sub-23 y Al-Rayyan.

En 2017 consiguió la Copa Chile con Santiago Wanderers. En 2023 asumió como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile y posteriormente volvió a tomar el mando interino de la selección absoluta.

¿Qué edad tiene Nicolás Córdova?

Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal nació el 9 de febrero de 1979 en Talca, Chile. Al 2 de octubre de 2026 tiene 47 años.

¿Nicolás Córdova tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificada sobre la identidad de una pareja de Nicolás Córdova o sobre su actual estado sentimental en las fuentes deportivas consultadas.

¿Qué signo zodiacal es Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova es Acuario, debido a que nació el 9 de febrero. En la astrología occidental, Acuario es un signo de Aire y suele asociarse de manera tradicional con características como la independencia, la innovación y una visión orientada hacia el futuro.

¿Nicolás Córdova tiene hijos?

No hay información pública verificada en las fuentes consultadas que permita confirmar si Nicolás Córdova tiene hijos.

¿Qué estudió Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova realizó su formación como entrenador en el Centro Técnico de Coverciano de la Federación Italiana de Fútbol, donde obtuvo una licencia UEFA.

¿En qué ha trabajado Nicolás Córdova?

Nicolás Córdova construyó una carrera que comenzó como futbolista profesional y posteriormente se trasladó a los banquillos.