El tenista Carlos Alcaraz conquistó el Australian Open 2026 tras vencer a uno de los mejores de todos los tiempos, Novak Djokovic, por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Novak Djokovic se mantuvo firme durante casi todo el partido ante Carlos Alcaraz en la final del Australian Open 2026, demostrando que todavía tiene el nivel para compartir en lo más alto pese a sus 38 años de edad.

La victoria de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia fue la primera de su carrera en dicha competencia y además de ganarlo, completó el Grand Slam, siendo el más joven de la historia en lograrlo.

¿Cómo fue la victoria de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic en el Australian Open 2026?

Novak Djokovic tomó ventaja en el partido después de ganar el primer set rápidamente. Por su parte, Carlos Alcaraz, no pudo equilibrar la rotura del veterano en el tercer juego, sin embargo, se repuso y se apuntó el set por 6-2.

Carlos Alcaraz alargó su buen momento contra Novak Djokovic, pues mantenía el saque mientras el serbio sufría con el suyo. El tenista español aprovechó su buen momento y consiguió su break en el tercer parcial para consolidarse por 6-3 y tomar ventaja en el marcador.

Finalmente, en el último, el tenista español mantuvo el pulso hasta que, en puertas del tie break, logró el tiro que le dio el triunfo sobre el tenista serbio.

Carlos Alcaraz ganó ante Djokovic gracias al trabajo duro

Carlos Alcaraz aseguró que “nadie” sabe el “trabajo duro” y todo lo que ha tenido que pasar para poder ganar el trofeo del Australian Open 2026.

“Nadie sabe todo el trabajo duro que he tenido que hacer para ganar este trofeo y lo que hemos pasado para llegar a este momento. No escuché nada de lo que la gente estaba diciendo antes de venir a Australia. Hicimos el trabajo correcto, me empujasteis cada día a hacer las cosas correctas. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en la esquina ahora mismo. Este trofeo es vuestro”, aseguró Carlos Alcaraz.