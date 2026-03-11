América vs León se enfrentarán en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 13 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: América vs León

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX y Youtube de la Liga MX Femenil

América vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

América vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

América vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

América vs León: Fecha, horario y dónde ver el partido de Liga MX Femenil. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo llegan América y León al partido de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil?

América llega a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil luego de jugar contra Chivas el Clásico Nacional, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra León.

León, por su parte, enfrentó al Tijuana en la Jornada 10, por lo que ahora tienen la mira puesta en América con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX Femenil.