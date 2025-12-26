En las últimas horas, el nombre de Emily Álvarez ha resonado bastante en las redes sociales, pues el Canelo Álvarez le regaló un lujoso obsequio de Navidad, pues el boxeador le dio un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé en color negro mate de más de 4 millones de pesos. Si quieres conocer más acerca de esta joven, aquí te contamos quién es la hija de Saúl Álvarez.

¿Quién es Emily Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez Beltrán es una joven influencer, deportista y figura pública mexicana; es conocida por ser la hija mayor del famoso boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y de su expareja, Karen Beltrán.

¿Qué edad tiene Emily Álvarez?

Emily Álvarez nació el 12 de octubre de 2007 en Guadalajara, Jalisco, por lo que actualmente tiene 18 años.

¿Emily Álvarez tiene esposo?

No, Emily Álvarez no está casada; sin embargo, mantiene una relación con el cantante Jaziel Avilez, con quien ha aparecido en eventos y publicaciones en redes sociales.

Emily Álvarez recibió un auto de más de 4 millones de pesos como regalo de Navidad (Ig: @emilyc.alvarez)

¿Qué signo zodiacal es Emily Álvarez?

Al haber nacido el 12 de octubre, su signo zodiacal es Libra, el cual es reconocido por buscar el equilibrio, ser sociables y muy creativos.

¿Emily Álvarez tiene hijos?

No, Emily Álvarez no tiene hijos, pues es una joven que ha centrado su vida en los estudios y en su carrera profesional.

¿Qué estudió Emily Álvarez?

Emily Álvarez completó la educación secundaria y se graduó de The American School Foundation of Guadalajara. Actualmente, continúa con su educación preparatoria mientras equilibra su vida entre sus estudios, actividades deportivas y presencia pública en redes sociales.

¿En qué ha trabajado Emily Álvarez?

Emily Álvarez no cuenta con un trabajo profesional tradicional; sin embargo, se ha desarrollado en varias actividades como:

Deportista en equitación: Ha participado en competencias de equitación, representando a México en torneos juveniles, y lleva años destacándose en el deporte ecuestre desde muy joven.

Influencer e imagen pública: Tiene más de un millón de seguidores en Instagram.