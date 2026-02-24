Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh se medirán en la pelea estelar de UFC México 2026, el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX. Transmite Paramount+ desde las 20 horas.

La UFC regresa con Brandon Moreno como figura estelar de la cartelera, pactada a cinco rounds en el peso mosca.

Evento: UFC México

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Paramount+

Moreno vs Kavanagh (UFC)

Hora de la pelea Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh en UFC México 2026

El sábado 28 de Febrero, UFC regresa a la CDMX y el mexicano Brandon Moreno enfrentará después de las 20 horas a Lone’er Kavanagh, en la Arena CDMX.

Canal para ver la pelea Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh en UFC México 2026

La pelea de UFC México 2026 entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh será transmitida por la plataforma Paramount+.

Brandon Moreno vs Deiveson Figueiredo (KATELYN MULCAHY / Getty Images via AFP)

Así llega Brandon Moreno a la pelea ante Lone’er Kavanagh en UFC México 2026

Brandon Moreno tiene mucho más que perder que su rival Lone’er Kavanagh, un inglés joven, con proyección en la UFC.

Originalmente, Brandon Moreno debía enfrentarse a Asu Almabayev, pero una lesión del kazajo obligó a un movimiento de última hora y cambió por completo el panorama del evento estelar.

El reemplazo es Kavanagh, de 26 años, quien disputará su cuarta pelea en el octágono. Viene de sufrir su primera derrota en agosto pasad.

Brandon Morneo llega tras una polémica derrota ante Tatsuro Taira. Un resultado discutido que no lo paralizó.

Récord de Brandon Moreno en UFC: