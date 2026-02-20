Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh será la pelea estelar en la cartelera del regreso de la UFC a México, el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX.
La UFC regresa con Brandon Moreno como figura estelar de la cartelera, pactada a cinco rounds en el peso mosca.
- Evento: UFC México
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arena CDMX
- Transmisión: Paramount+
Fecha del regreso de la UFC a CDMX
El sábado 28 de Febrero, UFC regresa a la CDMX con una función programada para realizarse en la Arena CDMX.
Sede del regreso de la UFC a CDMX
La Arena CDMX volverá a ser la sede del evento de artes marciales mixtas presentado por la UFC en México.
Cartelera del regreso de la UFC a CDMX
El peleador mexicano Brandon Moreno tendrá su quinta pelea con UFC en la Ciudad de México, en busca de regresar al triunfo ante Lone’er Kavanagh.
Será el combate estelar de UFC México del sábado 28 de Febrero y moverá las piezas del peso mosca.
Cartelera completa de UFC México el 28 de febrero de 2026:
- Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh: Peso mosca
- Marlon Vera vs David Martínez: Peso gallo
- Ailín Pérez vs Macy Chiasson: Peso gallo
- Imanol Rodríguez vs Kevin Borjas: Peso mosca
- Daniel Zellhuber vs King Green: Peso ligero
- Edgar Chairez vs Felipe Bunes: Peso mosca
- Santiago Luna vs Ángel Pacheco: Peso gallo
- Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho: Peso gallo
- Sofía Montenegro vs Ernesta Kareckaite: Peso mosca
- Erik Silva vs Francis Marshall: Peso pluma
- Douglas Silva vs Javier Reyes: Peso pluma
- Ryan Gandra vs José Medina: Peso medio
- Damian Pinas vs Wes Schultz: Peso medio