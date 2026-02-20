Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh será la pelea estelar en la cartelera del regreso de la UFC a México, el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX.

La UFC regresa con Brandon Moreno como figura estelar de la cartelera, pactada a cinco rounds en el peso mosca.

Evento: UFC México

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Paramount+

Fecha del regreso de la UFC a CDMX

El sábado 28 de Febrero, UFC regresa a la CDMX con una función programada para realizarse en la Arena CDMX.

Sede del regreso de la UFC a CDMX

La Arena CDMX volverá a ser la sede del evento de artes marciales mixtas presentado por la UFC en México.

Cartelera del regreso de la UFC a CDMX

El peleador mexicano Brandon Moreno tendrá su quinta pelea con UFC en la Ciudad de México, en busca de regresar al triunfo ante Lone’er Kavanagh.

Será el combate estelar de UFC México del sábado 28 de Febrero y moverá las piezas del peso mosca.

Moreno vs Kavanagh (UFC)

Cartelera completa de UFC México el 28 de febrero de 2026: