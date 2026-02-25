Marlon Vera vs David Martínez se medirán en la pelea coestelar de UFC México 2026, el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX. Transmite Paramount+ desde las 20 horas.

La UFC regresa con Brandon Moreno como figura estelar de la cartelera, pero David Martínez es uno de los peleadores mexicanos con mayor proyección en la UFC.

Evento: UFC México

Pelea: Marlon Vera vs David Martínez

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Paramount+

Hora de la pelea Marlon Vera vs David Martínez en UFC México 2026

El sábado 28 de Febrero, UFC regresa a la CDMX y el mexicano David Martínez enfrentará a Marlon Vera después de las 20 horas en la Arena CDMX.

Canal para ver la pelea Marlon Vera vs David Martínez en UFC México 2026

La pelea de UFC México 2026 entre Marlon Vera vs David Martínez será transmitida por la plataforma Paramount+.

Evento: UFC México

Pelea: Marlon Vera vs David Martínez

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Paramount+

David Martínez, el peleador mexicano que además de pelear en la UFC es médico del IMSS. (Edgar Hernández/SDP Deportes)

Así llega David Martínez a la pelea ante Marlon Vera en UFC México 2026

Marlon Vera vs David Martínez es un duelo generacional en UFC México 2026, que promete grandes emociones en el octágono de la Arena Ciudad de México.

David Martínez llega en pleno ascenso con par de victorias contundentes y la misión de reafirmarse como una amenaza real de la división.

“Chito” Vera, quien fue aspirante al título de las 135 libras, ya estuvo en Ciudad de México cuando en 2014, y regresa 24 peleas después, consolidado como uno de los nombres fuertes del peso gallo.

Récord de David Martínez: