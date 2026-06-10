El ex director técnico de la selección mexicana de futbol, el serbio Bora Milutinovic, dio a conocer cuáles son sus cuatro equipos favoritos para ganar el Mundial 2026.

Bora Milutinovic (Ricardo Castelan / Ricardo Castelan)

Así lo confesó el también ex timonel de Costa Rica, Estados Unidos y Nigeria a escasos 2 días de la inauguración de Mundial 2026 en el que México será uno de los anfitriones.

Sobre lo que le espera a la selección mexicana, el mítico entrenador se dijo confiado por el papel que desempeñará en el certamen, pues dijo que no debe importarle el rival al que se enfrente.

Los 4 favoritos de Bora Milutinovic para el Mundial 2026

Los pronósticos sobre lo que ocurrirá en el Mundial 2026 establecen que hay un 3 selecciones nacionales que parten como las principales favoritas para ganar el certamen.

Se tratan de España, Francia y Portugal, cuadros que han sido mencionados por diversas empresas analistas como los candidatos más fuertes, aunque Bora Milutinovic tiene otras opiniones.

A tan solo 2 días del arranque del Mundial 2026, quien fuera el técnico de la selección mexicana en el Mundial 1986, declaró al diario La Jornada que sus 4 favoritas se tratan de los siguientes:

Francia como principal candidato por ser bicampeón mundial y los buenos resultados recientes como el campeonato de la Liga de Naciones y el subcampeón del mundo en Qatar 2022

Portugal debido al buen cuadro que se ha integrado para competir durante el Mundial 2026

Argentina por ser el actual campeón y el equipo competitivo con figuras de la talla de Leo Messi

Brasil por ser un candidato natural debido a su historia como el máximo ganador de mundiales con 5

Sobre las escuadras que dijo, llegan como las principales aspirantes a alzar la copa, Bora Milutinovic resaltó que como en otras ocasiones, para el Mundial 2026 son las mismas de otras ediciones.

Bora Milutinovic, exdirector técnico de México y único entrenador en participar con cinco selecciones diferentes. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Bora Milutinovic confía en buen desempeño de las selección mexicana

Luego de dar a conocer cuáles son los equipos que parten como sus cuatro favoritos para ganar el Mundial 2026, Bora Milutinovic habló sobre el papel que podría tener la selección mexicana.

Al respecto, el también exfutbolista indicó que lo importante es que la escuadra comandada por Javier Aguirre se preocupe y enfoque solo en jugar "partido a partido".

En ese sentido, aseguró que no importan los rivales que enfrente el “Tri” y no se debe dejar de lado el sueño de “ver a la selección campeona del mundo”, aunque reconoció que sería muy complicado.