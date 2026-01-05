Ruben Amorim se ha convertido en uno de los temas más sonados en las últimas horas, pues se dio a conocer que dejará de ser director técnico del Manchester United. Aquí te contamos todo acerca de la vida y trayectoria del exfutbolista portugués.

¿Quién es Ruben Amorim?

Ruben Filipe Marques Amorim es un exfutbolista profesional y entrenador de fútbol portugués, conocido por su trayectoria como mediocampista en clubes de Portugal y por su éxito como técnico.

Amorim pasó de una carrera sólida como jugador a convertirse en uno de los entrenadores más destacados del fútbol europeo antes de dar el gran salto a la Premier League inglesa.

¿Qué edad tiene Ruben Amorim?

Ruben Amorim nació el 27 de enero de 1985 en Lisboa, Portugal, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Ruben Amorim tiene esposa?

Sí, Ruben Amorim está casado con Maria João Diogo desde 2013; la ceremonia tuvo lugar en el Palácio e Mosteiro de São Marcos en Coimbra, Portugal.

¿Qué signo zodiacal es Ruben Amorim?

Al haber nacido el 27 de enero, Amorim es Acuario, signo de Aire que es conocido por su originalidad, intelecto y visión.

Ruben Amorim fue despedido como Director Técnico del Manchester United (Ig: @rubenamorimofficial)

¿Ruben Amorim tiene hijos?

Sí, Amorim y Maria tienen dos hijos, de los cuales se conoce muy poca información, pues al ser menores, han decidido mantener un perfil bajo en redes sociales.

¿Qué estudió Ruben Amorim?

No se cuenta con información oficial sobre su vida académica, pues desde muy joven su educación se centró en el fútbol. Más tarde obtuvo una licencia como entrenador y formación técnica como parte de su preparación como DT profesional.

¿En qué ha trabajado Ruben Amorim?

La trayectoria de Amorim se centra en su vida como futbolista y como director técnico: