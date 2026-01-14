Michael Carrick es un exfutbolista y entrenador inglés, considerado uno de los mediocampistas más influyentes en la historia reciente de la Premier League. Durante más de una década fue titular habitual del Manchester United, club con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

En 2026, Michael Carrick asumió como entrenador interino del Manchester United, con el objetivo de estabilizar el rendimiento del equipo en una de las temporadas más complejas de los “Red Devils”.

Su nombramiento fue confirmado por el club a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, lo que volvió a colocar su nombre en el centro del futbol inglés. Aquí te contamos más sobre su trayectoria.

¿Quién es Michael Carrick?

Michael Carrick, exfutbolista y actual entrenador interino del Manchester United, inició su carrera profesional en 1997 con el West Ham United, club en el que se formó y con el que ganó la FA Youth Cup en 1999. Disputó más de 150 partidos antes de ser transferido al Tottenham Hotspur en 2004.

Su destacado rendimiento en los Spurs le abrió la puerta del Manchester United, equipo al que llegó en 2006 y donde se consolidó como una pieza clave del mediocampo. Con los “Red Devils” vivió una de las etapas más exitosas del club, formando parte de la conquista de la Champions League, múltiples títulos de Premier League y la Europa League de 2017.

Michael Carrick se retiró al finalizar la temporada 2017-2018, luego de enfrentar problemas de salud relacionados con una arritmia cardíaca, y disputó su último partido oficial en 2018 ante el Watford. Posteriormente, se integró al cuerpo técnico del Manchester United.

Michael Carrick, el exjugador del Manchester United que asume como DT interino. (@Carras16/Instagram )

En 2021 asumió de forma interina la dirección del equipo tras la salida de Ole Gunnar Solskjær, obteniendo resultados positivos en Premier League y Champions League. Más tarde, en 2022, fue nombrado entrenador del Middlesbrough, club de la Championship, con el que logró clasificaciones a playoffs.

Para 2026, Michael Carrick enfrenta el reto de dirigir al Manchester United como técnico interino, en un contexto complicado para el club, que atraviesa uno de los periodos más irregulares de su historia reciente.

¿Qué edad tiene Michael Carrick?

Michael Carrick tiene 44 años a inicios de 2026, ya que nació el 28 de julio de 1981.

¿Michael Carrick tiene esposa?

Michael Carrick está casado desde 2007 con Lisa Roughead, con quien celebró una ceremonia privada en Italia.

¿Michael Carrick tiene hijos?

Michael Carrick y Lisa Roughead tienen tres hijos, quienes mantienen un perfil reservado.

¿Qué estudió Michael Carrick?

Michael Carrick cursó sus estudios en la Brunside Business and Enterprise College. Posteriormente se enfocó de lleno en su carrera futbolística, por lo que no completó una formación universitaria tradicional.

¿En qué ha trabajado Michael Carrick?

Michael Carrick ha desarrollado una extensa trayectoria dentro del futbol profesional. Su experiencia combina más de dos décadas en clubes de primer nivel, con un exitoso paso por los banquillos tanto en labores de asistencia técnica como en cargos de dirección principal.

Trayectoria como futbolista:

West Ham United (1997-2004): disputó más de 150 partidos oficiales

Tottenham Hotspur (2004-2006)

Manchester United (2006-2018): 464 partidos oficiales

Trayectoria como entrenador: