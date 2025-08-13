Adrián Di Monte, exintegrante de La Casa de los Famosos 2025, contó detalles de un polémico pleito entre jugadores de Pumas.

En su paso por La Casa de los Famosos 2025, Adrián Di Monte ventiló uno de los pleitos más polémicos en Pumas, el cual derivó en la salida de dos porteros de Pumas durante el Apertura 2024.

Hablamos de Gil Alcalá y Julio González, quienes dejaron las filas de Pumas en enero del 2025. La directiva los dio de baja sin dar mayor explicación y a través de los medios de comunicación se reveló que existió una pelea en vestidores.

Meses después, Adrián Di Monte reveló detalles de la pelea en vestidores tras la eliminación ante Rayados en cuartos de final y que derivó en la salida de Gil Alcalá y Julio González del club universitario.

Exintegrante de La Casa de los Famosos da detalles de la pelea entre Gil Alcalá y Julio González en Pumas

Adrián Di Monte, exintegrante de La Casa de los Famosos, es cuñado de Gil Alcalá por lo que conoce los detalles del pleito que el futbolista tuvo con Julio González cuando ambos militaban en Pumas.

“La salida de Gil Alcalá fue muy injusta, había otro portero, Julio tengo entendido, ese compa lo ofendió en un vestidor después de un juego, saludó a todo mundo, saludó a este wey y el tal Julio, ese compa cobardemente le dijo ‘ahora sí me saludas wey’, le dijo ‘indio, feo, naco’, cosas que no se deben decir, más si son mexicanos”, reveló el exintegrante de La Casa de los Famosos.

“Se armó todo en los vestidores, todos amaban a Gil, le dijeron que esos calificativos no van (sus compañeros), menos si eres del mismo equipo, más si Gil estuvo rifándosela, es la por lo que sale, la directiva toma la decisión de sacarlos a los dos, lo peor es tratar de quitarles el pan de la boca a un padre de familia, ahora está en Baja California, luchando, él no lo dice porque es un caballero, a mí me vale madres, porque no soy un futbolista, soy actor, así que no se dejen engañar, pregunten a los argentinos, a los del equipo, hay testigos, y hay hasta video”, puntualizó Adrián Di Monte.

¿Por qué se pelearon Gil Alcalá y Julio González en Pumas?

Siempre hay una segunda versión y Julio González dio la suya. El portero mexicano aseguró que sí existió una pelea en vestidores, pero que no pasó a mayores y que incluso, los involucrados aclararon sus problemas“, pero se nos informó que no seríamos considerados”, reveló en entrevista con Fox Sports.

La pelea entre Julio González y Gil Alcalá surgió después de la eliminación de Pumas en el Apertura 2024.

Keylor Navas, el elegido para ocupar la portería de Pumas

Después de la salida de Gil Alcalá y Julio González, Pumas apostó por Alex Padilla, pero el seleccionado mexicano apenas se mantuvo un semestre.

En las primeras jornadas del Apertura 2025, Rodrigo Parra, juvenil de 17 años de edad, atajó, pero tuvo errores irrisorios que le hicieron perder puntos valiosos a Pumas.

Sin embargo, llegó la solución y en el actual mercado de fichajes, Pumas fichó a Keylor Navas, uno de los grandes bombazos de la Liga MX.