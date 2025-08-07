Uno de los cracks de Pumas atraviesa por momentos muy complicados fuera de la cancha, pues recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono, un acto lamentable que fue denunciado por su entrenador, Efraín Juárez.

Con la frase “cero tolerancia”, Efraín Juárez, entrenador de Pumas, aprovechó unos minutos de la conferencia posterior al choque ante Inter Miami para denunciar que uno de sus jugadores lo han intimidado con mensajes de amenazas de muerte.

Al parecer las amenazas llegaron desde Argentina, pues su salida de Independiente fue muy tormentosa y los problemas no cesaron con su arribo a la Liga MX.

El crack de Pumas en cuestión es Álvaro Angulo, lateral colombiano que fichó por Pumas este verano luego de su paso por Independiente de Argentina.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre las amenazas de muerte contra un crack de Pumas?

Efraín Juárez aprovechó la conferencia de prensa posterior al partido de Leagues Cup ante Inter Miami para denunciar amenazas de muerte contra uno de los cracks de Pumas, Álvaro Angulo.

“Hoy en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono. No sé de dónde, pero todo parece indicar que viene de allá (de Argentina). Él hizo su esfuerzo como profesional, pero esas cosas hay que hablarlas. Cero tolerancia”, expuso el timonel de Pumas.

“El club ya abrió una investigación interna, y la directiva se encuentra evaluando medidas para garantizar la seguridad del jugador y esclarecer el caso”, apuntó Efraín Juárez.

La complicada salida del crack de Pumas, Álvaro Angulo de Pumas

El crack de Pumas, Álvaro Angulo, reveló que su salida de Independiente se detonó por problemas de impagos.

“Nunca pedí un aumento de salario, solo pedí que se pongan al día con la prima que habíamos acordado al día de la firma”, reveló el nuevo futbolista de Pumas en declaraciones para ESPN Colombia.

“Me dijeron: ‘Ahora no tenemos plata, estamos pagando algunas demandas que tenemos’. Yo les respondí: ‘Ok, nosotros pactamos algo, estábamos en junio y no me habían pagado la de marzo’.”, agregó el futbolista colombiano.

“Le dije a los directivos que no quería quedarme ahí, que eran poco serios. Sé que no me van a pagar aunque me quede, entonces lo mejor que puedo hacer para mí, mi familia y mi tranquilidad es irme de Independiente”, sentenció.

