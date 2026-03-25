Pachuca vs Rayadas se enfrentan en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 27 de marzo de 2026 y será transmitido por FOX One y Tubi a las 19:06 horas.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

Pachuca vs Rayadas: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil

Pachuca vs Rayadas juegan el viernes 27 de marzo a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

Las plataformas FOX One y Tubi transmiten desde el Estadio Hidalgo el partido Pachuca vs Rayadas.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

Rayadas es líder de la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo llegan Pachuca y Rayadas a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Pachuca y Rayadas son dos de las escuadras protagonistas del Clausura 2026 tras 13 jornadas disputadas en la Liga MX Femenil.

Con 33 puntos, Rayadas es líder de la Liga MX Femenil, mientras que Pachuca es segundo lugar con 30 unidades.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Pachuca venció 2-1 a Pumas, mientras que Rayadas empató sin tantos con Chivas.

Se trata de un partido vital para ambas escuadras en sus aspiraciones para entre en un buen lugar a la Liguilla femenil.