Yankees vs Giants jugarán el Opening Day de MLB y el cronista Pepe Segarra cambiará de televisora para transmitir el partido a través de Netflix, este miércoles 25 de marzo a las 18 horas.

Cabe recordar que Pepe Segarra es un histórico cronista que fue parte de las transmisiones de las Grandes Ligas en los canales de Televisa.

Sin embargo, recientemente, Pepe Segarra cambió de televisora para llegar a Fox Sports México, empresa que no cuenta con derechos de transmisión del Opening Day de MLB.

El Opening Day 2026 de MLB será transmitido por Netflix y estará disponible en cinco idiomas, con Pepe Segarra y Miguel Ramos encargados de la emisión en español.

Evento: Yankees vs Giants

Fase: Opening Day 2026

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026

Horario: 18 horas

Sede: Orakle Park

Transmisión: Netflix con Pepe Segarra

Yankees vs Giants: hora y canal del Opening Day 2026 de MLB (@netflixsports)

Así llegan los Yankees al Opening Day 2026 de la MLB

Los Yankees por medio de su estratega Aaron Boone, eligieron a Max Fried como el pitcher para el Opening Day 2026 de MLB ante Giants.

Tras un Clásico Mundial de Béisbol lleno de emociones, en el que fue capitán de la selección estadounidense, Aaron Judge retomó su papel estelar en los Yankees previo al Openind Day 2026 de MLB.

Aaron Judge tendrá una carga de trabajo ligera de cara al partido inaugural del 25 de marzo contra los Giants en San Francisco.

Aaron Judge con los Yankees en la MLB. (AP Images)

Los renovados Giants enfrentan el Opening Day 2026 de MLB

Los Giants buscan volver a la postemporada de MLB en 2026, y lo hará con Rafael Devers como su gran estrella.

Matt Chapman, Willy Adames y la incorporación de Luis Arráez prometen hacer de San Francisco un campo hostil para cualquier lanzador.