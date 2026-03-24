La Fundación Manuel Muñoz Cano realizó con éxito la Carrera RENACE 2026 el pasado 15 de marzo en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con el objetivo de recaudar fondos y promover la salud mental.

El evento reunió a 650 participantes, quienes recorrieron distancias de 5 y 10 kilómetros en un ambiente inclusivo y solidario. Además, contó con la participación de atletas olímpicos como Osmar Olvera, Duilio Carrillo y Stefanía Aradillas, quienes se sumaron a esta causa.

Atletas olímpicos impulsan la salud mental en Carrera RENACE 2026

El pentatleta olímpico Duilio Carrillo, ganador de la carrera, expresó su entusiasmo por formar parte de esta iniciativa y destacó la importancia de visibilizar la salud mental.

Me encanta participar en eventos deportivos que reúnen a las familias con el propósito de ayudar. La salud mental es fundamental, especialmente para atletas de alto rendimiento. Duilio Carrillo, pentatleta mexicano.

El evento contó con el respaldo de aliados como Grupo INDI, CEMEX y Comex, lo que permitió destinar los recursos recaudados a servicios de salud mental, incluyendo terapias, medicamentos y estudios psiquiátricos.

La Fundación Manuel Muñoz Cano reafirma así su compromiso con el bienestar emocional, impulsando actividades que combinan el deporte con la concientización sobre la salud mental en México.