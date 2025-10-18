En vísperas de una nueva Copa del Mundo y con su boleto ya sellado para la esperada justa, Japón ha cimbrado el futbol con una interesante decisión, pues ha trascendido que pretende salir de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y establecer su propia Confederación.

La idea de dejar la AFC y crear su propia Confederación nació derivado del poder que ha alcanzado Qatar en los últimos años.

La corrupción dentro del organismo tendría cansados a los nipones, que han mirado a otros horizontes en busca de soluciones.

Para Japón, la Confederación Asiática de Futbol ha mostrado un claro favoritismo hacía los países árabes y esto ha influido en que el crecimiento de las selecciones del Este de Asia no sea el idóneo.

¿Qué selecciones, además de Japón, conformarían la nueva Confederación?

De acuerdo a la información que ha surgido en distintos espacios internacionales, Japón pretende desmarcarse de la AFC y crear su propia Confederación. La cual comprendería el Este de Asia e incluiría a cuatro selecciones más.

Los países que formarían la Confederación del Este de Asia serían Japón, Corea del Sur, China, Indonesia y Malasia.

Japón ya clasificó al Mundial 2026

El dominio de la selección de Japón en la Confederación Asiática es más que notorio, pues consiguieron con anticipación su boleto al Mundial de 2026, lo que significó su octava participación consecutiva en la máxima justa.

Japón ganó su grupo con comodidad, producto de siete victorias, dos empates y apenas una derrota. Además, presumió un saldo de 30 goles a favor por sólo tres en contra, lo que refleja el gran momento que vive el combinado nipón.

Esta semana agregaron otro dato histórico a sus libros, pues la selección de Japón derrotó por primera vez a Brasil, luego de superarlo por 3-2 en un compromiso amistoso con miras a la Copa del Mundo del próximo año.

¿Cuándo volverá a jugar la selección de Japón?

Luego del histórico triunfo sobre Brasil, Japón continuará con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y el siguiente rival en la lista es Ghana.