A un costo menor a mil pesos, residentes de Nueva York podrán adquirir boletos para los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en esa ciudad, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Serán mil boletos los que se ofertarán en 864 pesos por parte del gobierno de la ciudad de Nueva York, destinados para los residentes.

“Para ponerlo en perspectiva, eso son cinco lattes en la ciudad de Nueva York”, Zohran Mamdani

Los boletos para el Mundial 2026 están muy cotizados (especial)

¿Cuántos boletos por partido se pondrán a la venta en Nueva York?

Unos 150 boletos por partido para siete de los ocho partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el MetLife Stadium de Nueva York, serán vendidos a menos de mil pesos para los residentes de la ciudad estadounidense.

Con capacidad para aproximadamente 82 mil aficionados, el Metlife Stadium albergará la final del Mundial 2026 el 19 de julio, único partido para el que no habrán boletos a bajo costo.

¿Cómo se venderán los boletos a menos de mil pesos para el Mundial 2026?

Los boletos a menos de mil pesos para el Mundial 2026 se distribuirán mediante un sorteo que comenzará el 25 de mayo próximo.

Para evitar la reventa, la ciudad tomará medidas para garantizar que las entradas que se distribuyan lleguen a residentes de Nueva York y no se revendan en el mercado secundario.

Afirmó que las entradas no serán transferibles y que habrá una “variedad de maneras” en que los funcionarios municipales verificarán la residencia.

Solo se entregarán directamente a los aficionados cuando suban al autobús el día del partido.

Los boletos no provienen directamente de la FIFA, sino de los asignadas al comité anfitrión conjunto de Nueva York y Nueva Jersey.