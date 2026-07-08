El productor musical Bizarrap generó polémica durante el Mundial 2026 tras entregar el premio al Jugador del Partido (MVP) a Lionel Messi en el duelo de Argentina vs Egipto.

“Me habían avisado que tenía que entregar el premio a Messi” Bizzarrap

En una entrevista, comentó que “ya sabía” que Lionel Messi recibiría el trofeo, lo que desató acusaciones de favoritismo y corrupción contra la FIFA.

Aunque intentó corregir sus palabras, el episodio alimentó teorías sobre beneficios a Argentina, sumándose a la queja formal de Egipto por decisiones arbitrales polémicas en el encuentro.

Bizzarrap genera polémica tras frase sobre el MVP a Lionel Messi ante Egipto

Tras el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, Bizarrap fue el encargado de entregar el premio al Jugador del Partido (MVP) a Lionel Messi.

Bizarrap admitiendo que desde ayer LE AVISARON QUE LE tenía que DAR el premio del jugador del partido a Messi, cuando se da cuenta que la cagó cambia el discurso. pic.twitter.com/lcLv8pKLCo — Los Expulsados (@losexpulsados) July 8, 2026

Sin embargo, Bizarrap generó polémica en una entrevista con la cadena DAZN donde comentó con naturalidad que ya sabía que Messi ganaría el premio.

Apenas terminó la frase, el productor pareció darse cuenta de sus palabras e intentó corregir de inmediato diciendo: “A quien sea el jugador del partido”.

A pesar de la corrección, miles de usuarios interpretaron sus palabras como una filtración de que el ganador del trofeo ya estaba definido desde un día antes del encuentro.

Lo que generó gran indignación y es que presuntamente el artista no podría conocer a quién se le entregará el MVP ya que se decide tras las acciones del partido.

Este episodio alimentó teorías de conspiración preexistentes que sugieren que la FIFA favorece a la selección de Argentina o busca asegurar el éxito de Messi en la competición.

Hasta el momento, ni el productor ni el organismo rector del futbol han emitido un comunicado oficial aclarando el incidente.

¿Por qué las declaraciones de Bizarrap alimentaron las teorías de favoritismo a Argentina en el Mundial 2026?

Este incidente se suma a las quejas formales de la Federación Egipcia de Fútbol, que denunció irregularidades arbitrales durante el encuentro.

Tras la remontada de Argentina sobre Egipto (3-2), se denunciaron decisiones que supuestamente favorecieron al equipo sudamericano.

Entre las quejas específicas se encuentra un posible penal no señalado sobre Mohamed Salah en tiempo de compensación y dudas generales sobre la imparcialidad del árbitro francés François Letexier.

Algunos aficionados y detractores sugieren que el torneo es un “negocio” y que existe un interés institucional para que Messi no quede eliminado y logre el bicampeonato en tierras norteamericanas.

Se menciona que estas supuestas ayudas buscan asegurar el éxito mediático del astro de la MLS en la competición.

Las sospechas no son nuevas; se arrastran desde el Mundial anterior donde Argentina fue campeón.

Existe la teoría de que la marcación recurrente de penales a favor de Argentina en las fases finales de aquel torneo fue parte de un plan para beneficiarlos.