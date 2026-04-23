Betis vs Real Madrid se verán las caras en la Jornada 32 de LaLiga, el viernes 24 de abril de 2026. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 2-1.

Real Madrid busca seguir peleando el liderato de LaLiga con el FC Barcelona, que se encuentra nueve puntos arriba del cuadro de Álvaro Arbeloa.

Betis vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Betis de Álvaro Fidalgo, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 2-1 en el Estadio de La Cartuja.

Pronóstico: Betis 1-2 Real Madrid

Betis vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Betis en la Jornada 32 de LaLiga.

Betis

Portero: Valles

Defensas: Bellerín, Llorente, Natan y Valentín Gómez

Mediocampistas: Marc Roca, Amrabat, Antony y Lo Celso

Delanteros: Ez Abde y Bakambu

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas: Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger y Carreras

Mediocampistas: Valverde, Bellingham, Tchouaméni

Delanteros: Vinícius Jr., Brahim y Mbappé

Betis vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 32 de LaLiga

La Jornada 32 de LaLiga inicia el viernes 24 de abril con el partido Betis vs Real Madrid. Sky Sports transmite a las 13 horas.

Partido: Betis vs Real Madrid

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Fase: Jornada 32

Torneo: LaLiga

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja

Transmisión: Sky Sports

Betis vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 32 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 32 de LaLiga obligado a ganar los tres puntos en la cancha del Betis, luego de ganar en casa al Celta de Vigo.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se ubican a nueve puntos del FC Barcelona, líder de LaLiga con 83 puntos.

Betis, por su parte, es quinto lugar con 49 puntos y defiende su puesto en competencias europeas para el 2027.