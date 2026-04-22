La Jornada 32 de LaLiga enfrenta al Betis vs Real Madrid este viernes 24 de abril de 2026 a partir de las 13 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Betis vs Real Madrid

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Fase: Jornada 32

Torneo: LaLiga

Horario: 13horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja

Transmisión: SKY Sports

Betis vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de la Jornada 32 de LaLiga

Betis vs Real Madrid juegan en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, el viernes 24 de abril de 2026.

Betis vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 32 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido del Betis de Álvaro Fidalgo vs Real Madrid en la Jornada 32 de LaLiga.

Partido: Betis vs Real Madrid

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Fase: Jornada 32

Torneo: LaLiga

Horario: 13horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid quiere seguir en la pelea por el título de LaLiga (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 32 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 32 de LaLiga ante Mallorca tras vencer 2-1 al Alavés este martes 21 de abril.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en calidad de visitante para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Betis, por su parte, marcha en el lugar 5 del torneo con 49 unidades y su objetivo es acercarse a la zona de clasificación a la Champions League.

Ocho puntos lo separan del Atlético de Madrid, que en este momento sería el cuarto equipo español en la citada competencia.