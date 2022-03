La Rebel, Barra del Club Universidad Nacional, anunció que se comienza a credencializar para los próximos partidos en el estadio Olímpico Universitario.

Como parte de las medidas impuestas por la Liga MX, tras lo sucedido en el Estadio Corregidora el 5 de marzo, los grupos de animación comenzaron a ejecutar el siguiente paso.

Todo aficionado o integrante de La Rebel que quiera ingresar a la zona de Pebetero, deberá registrar sus datos para poder recibir su Fan ID, como medida obligatoria y no tiene ningún costo.

El registro inició el jueves y algunos aficionados han comenzado a recibir su código QR, que les permitirá el acceso. Destacar que no funciona como boleto para el partido.

La afición de pumas. (MEXSPORT)

Requisitos para tramitar el FAN ID en juegos del Club Pumas

Si el aficionado quiere ingresar a la parte del Pebetero, además de su boleto deberá enseñar su código QR que les llegó al registrar su Fan ID.

Los requisitos para el registro son los siguientes:

- Una foto actual, de frente, con fondo blanco. (No lentes, no gorras, no cubrebocas).

- Los siguientes documentos: (previamente escaneados y guardados en PDF).

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte Vigente, Cartilla Militar, Licencia de Manejo)

CURP

Comprobante de domicilio (vigencia no mayor a tres meses)

- De momento, el registro es para mayores de edad. Para los niños se analiza que sea mediante la autorización del padre o tutor.

La afición de Pumas cantando en la grada (Adolfo Vladimir)

Club Universidad vs Club Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver?

El Club Universidad Nacional consiguió la hazaña en la Liga de Campeones de la Concacaf, al superar un adverso 3-0 y meterse a semifinales.

Ahora, ese buen momento quieren llevarlo a la Liga MX, donde mañana enfrentarán en Ciudad Universitaria al Club Necaxa de Jaime Lozano.

Ambos equipos con 11 puntos, se encuentras respectivamente en l a posición 10 y 12 de la clasificación .

Fecha: Sábado 19 de marzo

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN

Sede: Estadio Olímpico Universitario