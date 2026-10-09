El despacho Del Real & Asociados anunció que se admitieron cinco amparos en distintos puntos de México para la defensa jurídica del ascenso y descenso en la Liga MX.

“Del Real & Asociados informa que está próxima a celebrarse la audiencia incidental en la que se resolverá sobre la suspensión definitiva solicitada dentro de nuestro proceso de amparo relacionado con la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Hasta el momento, cinco amparos han sido admitidos en distintos puntos de la República. Respecto de las demandas que no fueron admitidas, se han interpuesto los recursos previstos en la Ley de Amparo para que esas decisiones sean revisadas. La defensa jurídica continúa." Comunicado Del Real & Asociados

Mediante un comunicado, la firma de abogados indicó que la audiencia incidental que resolverá la eliminación del descenso en el futbol mexicano está próxima a celebrarse.

Y que ante la negativa de admisión de otras demandas, ya interpusieron los recursos legales necesarios para que se revisen esas resoluciones.

Avanza juicio por el ascenso y descenso en Liga MX: admiten cinco amparos (@dariodelrealc)

Admiten cinco amparos por el ascenso y descenso en Liga MX mexicano

El despacho Del Real & Asociados, que encabeza Miguel Darío del Real Campos, indicó que además de los amparos admitidos, ya recibió también los informes de la la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Destacando que en ellos las instituciones reconocen su sujeción a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Ese elemento, de acuerdo con la firma de abogados, fortalece un argumento central de su demanda.

Avanza juicio por el ascenso y descenso en Liga MX: admiten cinco amparos (Luis Fernando Toris / Mexsport)

Al puntualizar que la “organización del fútbol mexicano está sujeta al orden jurídico nacional y al marco constitucional”.

Miguel Darío del Real Campos reconoció que se trata un avance significativo en la defensa jurídica del ascenso y descenso en la Liga MX.

No obstante, mencionó que corresponde al Poder Judicial Federal determinar sus alcances.

Además de resolver si los actos que están impugnando “vulneran los derechos de nuestros representados”.

El equipo jurídico defendió el mérito deportivo. Señaló que busca que se escuche a la afición y que las decisión que afectan al deporte se examinen bajo criterios de “legalidad, igualdad y respeto de los derechos humano.”

“Estamos convencidos de que la ley respalda nuestra causa. Esa convicción se sostiene con argumentos y trabajo jurídico, respetando la independencia judicial y las resoluciones que se emiten. La admisión de los amparos es un avance procesal; la decisión de fondo aún está pendiente.” Comunicado Del Real & Asociados

Al final del mensaje, la firma agradeció el respaldo de la afición e invitó a seguir el proceso que se vive en la Liga MX de manera pacífica, respetuosa e informada.