El Real Madrid recibió a Betis en la Jornada 18 de LaLiga con la necesidad de ganar para seguir al acecho del líder FC Barcelona. Revisa cómo quedó el equipo merengue.

Después de la victoria del FC Barcelona en el Derbi de Cataluña, el Real Madrid no podía dejar ir puntos en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Betis en partido de la Jornada 18 de LaLiga?

Con hat-trick de Gonzalo García, el Real Madrid se encaminó a una victoria de 5-1 sobre Betis para abrir el año 2026 de los merengues en La Liga.

Se jugaba el minuto 20 del primer tiempo, cuando Rodrygo cobró un balón a segundo poste al que llegó a tiempo Gonzalo García para anotar de cabeza el 1-0.

Treinta minutos más tarde, al 50 de tiempo corrido, apareció otra vez Gonzalo García para anotar el 2-0 del Real Madrid.

Raúl Asensio al minuto 56 marcó el 3-0 a favor del Real Madrid; mientras que, Cucho Hernández hizo el primero de Betis (66′).

Al 82’, de “taconcito”, Gonzalo García concretó su hat-trick al minuto 82. Finalmente, Francisco García hizo el 5-1.

Resultado: Real Madrid 5-1 Betis

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

Los tres puntos ganados al Betis permiten al Real Madrid seguir al acecho del líder FC Barcelona, que ganó su partido de la Jornada 18 de LaLiga al Espanyol.

Real Madrid llegó a 45 puntos, cuatro menos que el FC Barcelona, previo a que ambos equipos juegan el mini torneo por la Supercopa de España 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid regresará a las canchas en LaLiga el sábado 17 de enero de 2026 cuando reciba a Levante en la Jornada 20.

Cabe recordar que Real Madrid ya jugó su partido de Jornada 19, pues en la semana que se avecina jugará la Supercopa de España 2026.

El Atlético de Madrid será el rival del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, que también disputarán FC Barcelona y Athletic.

El Real Madrid vs Atlético de Madrid se jugará el jueves 8 de enero en Arabia Saudita, una de las semifinales de la Supercopa de España 2026.