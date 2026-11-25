Atlético de Madrid vs Viking se encontraron en partido de la Jornada 5 de la Champions League, con resultado a favor del equipo local.

En uno de los partidos del miércoles 25 de noviembre, se midieron Atlético de Madrid vs Viking en el Estadio Metropolitano, y los colchoneros ganaron 2-0.

Tras este partido, el Atlético de Madrid se ubica en el lugar 17 con 7 puntos; mientras que el Viking se quedó en la posición 27 con 4 unidades.

Marcador del partido: Atlético de Madrid 2-0 Viking

Atlético de Madrid vs Viking: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El partido Atlético de Madrid vs Viking de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor de los colchoneros sin mayor dificultad.

Así fueron los goles del partido Atlético de Madrid vs Viking:

Minuto 19: Gol de Alexander Sorloth (Atlético de Madrid 1-0 Viking)

Minuto 24: Gol de Julián Álvarez (Atlético de Madrid 2-0 Viking)

Julián Álvarez celebra el segundo gol del equipo colchonero. (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Viking en la Jornada 6 de la Champions League?

Atlético de Madrid y Viking volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Atlético de Madrid visita el miércoles 9 de diciembre al PSV en la Jornada 6, mientras que el Viking será anfitrión del Feyennord el martes 8 de diciembre.