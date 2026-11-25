Sporting vs Manchester United jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado
En uno de los partidos del miércoles 25 de noviembre, se midieron en Portugal, el Sporting vs Manchester United.
Tras este partido, el Sporting se ubica en el noveno lugar; mientras que Manchester United acumula 7 puntos.
Marcador del partido: Sporting 2-2 Manchester United.
Sporting vs Manchester United: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League
El partido Sporting vs Manchester United de la Jornada 5 de la Champions League se definió con un empate entre ambos clubes.
Así fueron los goles del partido Sporting vs Manchester United:
- Minuto 33: Gol de Luis Javier Suárez (Sporting)
- Minuto 48: Gol de Bruno Fernandes (Manchester United)
- Minuto 50: Gol de Bruno Fernandes (Manchester United)
- Minuto 80: Gol de Luis Javier Suárez (Sporting)
¿Cuándo vuelven a jugar Sporting y Manchester United en la Jornada 6 de la Champions League?
Sporting vs Manchester United volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Sporting visita el martes 8 de diciembre a La Roma en la Jornada 6, mientras que Manchester United será anfitrión del Leipzig.