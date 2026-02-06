Atlético de Madrid vs FC Barcelona chocan de nueva cuenta en la semifinales de la Copa del Rey. El partido es el jueves 12 de febrero a las 14 horas y transmite SKY Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fase: Semifinal

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

El Jueves 12 de febrero de 2026 continúan las semifinales de la Copa del Rey con el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona.

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia la ida de la semifinales de la Copa del Rey, Atlético de Madrid vs FC Barcelona.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona, en las semifinales de la Copa del Rey.

FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegaron el FC Barcelona y Atlético de Madrid a semifinales de la Copa del Rey?

El FC Barcelona llega en buen momento a las semifinales de la Copa del Rey, cuando visite al Atlético de Madrid, el jueves 12 de febrero de 2026.

El 3 de febrero de 2026, FC Barcelona derrotó al equipo Albacete para citarse con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid eliminó al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.