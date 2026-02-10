Atlético de Madrid vs FC Barcelona se verán las caras en las semifinales de la Copa del Rey. El pronóstico es una victoria del equipo blaugrana 1-2. Conoce las posibles alineaciones del juego.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Copa del Rey
El FC Barcelona, líder de LaLiga, no dejará espacio a las sorpresas y ganará el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey, con marcador de 1-2 ante Atlético de Madrid.
- Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Posibles alineaciones de la Copa del Rey
Estas son las posibles alineaciones para el partido de semifinales de la Copa del Rey, entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko
- Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada
- Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde
- Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín
- Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Copa del Rey
Atlético de Madrid vs FC Barcelona chocan de nueva cuenta en la semifinales de la Copa del Rey. El partido es el jueves 12 de febrero a las 14 horas y transmite SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fase: Semifinal
- Torneo: Copa del Rey
- Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegaron el FC Barcelona y Atlético de Madrid a semifinales de la Copa del Rey?
El FC Barcelona llega en buen momento a las semifinales de la Copa del Rey, cuando visite al Atlético de Madrid, el jueves 12 de febrero de 2026.
El 3 de febrero de 2026, FC Barcelona derrotó al equipo Albacete para citarse con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.
Atlético de Madrid eliminó al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.