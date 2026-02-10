Atlético de Madrid vs FC Barcelona se verán las caras en las semifinales de la Copa del Rey. El pronóstico es una victoria del equipo blaugrana 1-2. Conoce las posibles alineaciones del juego.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Copa del Rey

El FC Barcelona, líder de LaLiga, no dejará espacio a las sorpresas y ganará el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey, con marcador de 1-2 ante Atlético de Madrid.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Posibles alineaciones de la Copa del Rey

Estas son las posibles alineaciones para el partido de semifinales de la Copa del Rey, entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko

Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone y Thiago Almada

Delanteros: Ademola Lookman y Julián Álvarez

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde

Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín

Delanteros: Rashford, Lamine Yamal y Ferran

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Copa del Rey

Atlético de Madrid vs FC Barcelona chocan de nueva cuenta en la semifinales de la Copa del Rey. El partido es el jueves 12 de febrero a las 14 horas y transmite SKY Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fase: Semifinal

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron el FC Barcelona y Atlético de Madrid a semifinales de la Copa del Rey?

El FC Barcelona llega en buen momento a las semifinales de la Copa del Rey, cuando visite al Atlético de Madrid, el jueves 12 de febrero de 2026.

El 3 de febrero de 2026, FC Barcelona derrotó al equipo Albacete para citarse con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid eliminó al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.