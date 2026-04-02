Orlegi Sports anunció una alianza con Coppermine, el mayor referente de deportes juveniles en Maryland, Estados Unidos, para expandir el acceso y el desarrollo del fútbol juvenil.

Dicha alianza, la cuál lleva por nombre “Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports”, busca fortalecer el fútbol juvenil en Maryland y en el ecosistema deportivo en general, ya que combina la filosofía y el conocimiento operativo de Orlegi Sports con la amplia red de programas de fútbol juvenil.

Jóvenes tendrán acceso a entrenamientos de clase mundial

Alejandro Irarragorri, Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports dijo que para las familias representa una oportunidad única porque brinda a sus hijos acceso a entrenamientos de clase mundial, exposición global y un entorno basado en valores que priorizan el crecimiento personal, la educación y el desarrollo a largo plazo.

“Coppermine ha construido una organización sobresaliente que ofrece programas de fútbol y deporte juvenil de gran impacto en todo Maryland”, dijo Alejandro Irarragorri tras la alianza entre Grupo Orlegi y Coppermine.

El presidente de Grupo Orlegi señaló que Coppermine Soccer Club continuará operando en sus instalaciones, ligas y competencias actuales, e integran al mismo tiempo la filosofía deportiva y los recursos globales de Orlegi Sports en la formación de sus jugadores, en línea con las exigencias del fútbol moderno.

Orlegi Sports y Coppermine se unen para formar a los futbolistas del futuro. (captura)

¿Qué es Coppermine Soccer?

Coppermine Soccer Club (CSC) fue fundado en 2014 y tiene su sede en Baltimore, Maryland, y atiende a más de mil familias en tres regiones: Central (Baltimore), Norte (Condado de Harford) y Oeste (Condado de Carroll).

Su enfoque se basa en la formación integral mediante entrenamiento positivo, orientación y motivación, reconociendo los logros de los jugadores para fortalecer su confianza dentro y fuera del campo.