Orlegi Sports y Coppermine se unen para formar a los futbolistas del futuro.

Orlegi Sports anunció una alianza con Coppermine, el mayor referente de deportes juveniles en Maryland, Estados Unidos, para expandir el acceso y el desarrollo del fútbol juvenil.
Dicha alianza, la cuál lleva por nombre “Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports”, busca fortalecer el fútbol juvenil en Maryland y en el ecosistema deportivo en general, ya que combina la filosofía y el conocimiento operativo de Orlegi Sports con la amplia red de programas de fútbol juvenil.
Jóvenes tendrán acceso a entrenamientos de clase mundial
Alejandro Irarragorri, Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports dijo que para las familias representa una oportunidad única porque brinda a sus hijos acceso a entrenamientos de clase mundial, exposición global y un entorno basado en valores que priorizan el crecimiento personal, la educación y el desarrollo a largo plazo.
“Coppermine ha construido una organización sobresaliente que ofrece programas de fútbol y deporte juvenil de gran impacto en todo Maryland”, dijo Alejandro Irarragorri tras la alianza entre Grupo Orlegi y Coppermine.
El presidente de Grupo Orlegi señaló que Coppermine Soccer Club continuará operando en sus instalaciones, ligas y competencias actuales, e integran al mismo tiempo la filosofía deportiva y los recursos globales de Orlegi Sports en la formación de sus jugadores, en línea con las exigencias del fútbol moderno.
¿Qué es Coppermine Soccer?
Coppermine Soccer Club (CSC) fue fundado en 2014 y tiene su sede en Baltimore, Maryland, y atiende a más de mil familias en tres regiones: Central (Baltimore), Norte (Condado de Harford) y Oeste (Condado de Carroll).
Su enfoque se basa en la formación integral mediante entrenamiento positivo, orientación y motivación, reconociendo los logros de los jugadores para fortalecer su confianza dentro y fuera del campo.