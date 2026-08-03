Atlante vs Necaxa juegan en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en las instalaciones azulgranas. Conoce las posibles alineaciones.

Atlante vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

El pronóstico del partido Atlante vs Necaxa es empate 2-2 como parte de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Atlante 2-2 Necaxa

Atlante vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA

Atlante vs Necaxa se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

Atlante

  • Portera: Riley Meléndez
  • Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Vanessa Sánchez
  • Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karoll López, Conni Herrera y Karen Becerril
  • Delanteras: Alexia Villanueva y Judelyne Jeancilien
Foto lesión
Nailea Vidrio fichó de última hora con el Atlante femenil (Alejandro López)

Necaxa

  • Portera: Valeria Martínez
  • Defensas: Lucía Muñoz, Jeremy Myvett, Karen de León Sahiry Cruz
  • Mediocampistas: Reyna Velázquez, Ana Jiménez, Dayán Fuentes y Perla Navarrete
  • Delanteras: Allison Veloz y Karen Reyes

Atlante vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?

El lunes 3 de agosto se enfrentan Atlante vs Necaxa, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

  • Partido: Atlante vs Necaxa
  • Fase: Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: CAR Atlante
  • Transmisión: YouTube