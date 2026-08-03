Atlante vs Necaxa juegan en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-2 en las instalaciones azulgranas. Conoce las posibles alineaciones.
Atlante vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA
El pronóstico del partido Atlante vs Necaxa es empate 2-2 como parte de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlante 2-2 Necaxa
Atlante vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga Femenil BBVA
Atlante vs Necaxa se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
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Atlante vs Necaxa: A qué hora y dónde ver la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Vanessa Sánchez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karoll López, Conni Herrera y Karen Becerril
- Delanteras: Alexia Villanueva y Judelyne Jeancilien
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Lucía Muñoz, Jeremy Myvett, Karen de León Sahiry Cruz
- Mediocampistas: Reyna Velázquez, Ana Jiménez, Dayán Fuentes y Perla Navarrete
- Delanteras: Allison Veloz y Karen Reyes
Atlante vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA?
El lunes 3 de agosto se enfrentan Atlante vs Necaxa, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
- Partido: Atlante vs Necaxa
- Fase: Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube