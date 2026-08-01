Tigres vs Puebla continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 3-0 a favor de las felinas. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 1 de agosto.

Tigres vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Tigres 3-0 Puebla es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pronóstico: Tigres 3-0 Puebla.

Tigres vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Puebla en el torneo de Apertura 2026.

Tigres

Portera: Itzel González

Defensas: Jana Gutiérrez, Greta Espinoza, Mariza Nascimento y Anika Rodríguez

Mediocampistas: Alexia Delgado, Jennifer Hermoso y Maricarmen Reyes

Delanteras: Lizbeth Ovalle, Stephany Mayor y Diana Ordóñez

Puebla

Portera: Jaidy Gutiérrez

Defensas: Fátima Rosales, Yulexi Díaz, Karyme Martínez y María Peraza

Mediocampistas: Savianna Gómez, Sarah Huchet, Natalia Collado y Adaira Nakano

Delanteras: Kendyl Terrell y Juliet Nalukenge

Tigres vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tigres vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Tigres vs Puebla serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.