Tigres vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Puebla continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 3-0 a favor de las felinas. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 1 de agosto.
Tigres vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Tigres 3-0 Puebla es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Pronóstico: Tigres 3-0 Puebla.
Tigres vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Puebla en el torneo de Apertura 2026.
Tigres
- Portera: Itzel González
- Defensas: Jana Gutiérrez, Greta Espinoza, Mariza Nascimento y Anika Rodríguez
- Mediocampistas: Alexia Delgado, Jennifer Hermoso y Maricarmen Reyes
- Delanteras: Lizbeth Ovalle, Stephany Mayor y Diana Ordóñez
Puebla
- Portera: Jaidy Gutiérrez
- Defensas: Fátima Rosales, Yulexi Díaz, Karyme Martínez y María Peraza
- Mediocampistas: Savianna Gómez, Sarah Huchet, Natalia Collado y Adaira Nakano
- Delanteras: Kendyl Terrell y Juliet Nalukenge
Tigres vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil
Tigres vs Puebla serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Tubi