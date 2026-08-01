FC Juárez vs Pachuca continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-2 a favor de las Tuzas. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 1 de agosto.

FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

FC Juárez 1-2 Pachuca es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pronóstico: FC Juárez 1-2 Pachuca.

FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Pachuca en el torneo de Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portera: Renata Masciarelli
  • Defensas: Ania Mejía, Julita Cingano y Janeli Farías
  • Mediocampistas: Mónica Rodríguez, Karimia Bueno, Liliana Mercado y Miriam Castillo
  • Delanteras: Grace Asantewaa, Yasmín Cázares y Prisca Chilufia

Pachuca

  • Portera: Esthefanny Barreras
  • Defensas: Kenti Robles, Andrea Pereira, Mariana Cadena y Yirleidis Minota
  • Mediocampistas: Karla Nieto, Amanda Murillo y Mónica Ocampo
  • Delanteras: Charlyn Corral, Chinwendu Ihezuo y Alice Soto
FC Juárez vs Pachuca: Hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil.
FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

FC Juárez vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

FC Juárez vs Pachuca serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 17 horas por Fox One y Tubi.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Fox One y Tubi