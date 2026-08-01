Tijuana vs Rayadas continúan la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, y el pronóstico es 1-3 a favor de las regias. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 1 de agosto.

Tijuana vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Tijuana 1-3 Rayadas es el pronóstico de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pronóstico: Tijuana 1-3 Rayadas.

Tijuana vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Rayadas en el torneo de Apertura 2026.

Tijuana

Portera: Ana Gaby Paz

Defensas: Karen Díaz, Jazmín Enrigue, Michel Fong y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Amogelang Motau, Daniela Fuentes, Dana Sandoval y Inglis Hernández

Delanteras: Roselord Borgella y Kader Hançar

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniela Monroy, Valeria del Campo, Daiane Medeiros y Alejandra Lúa

Mediocampistas: Marcela Restrepo, Diana García y Sofía Martínez

Delanteras: Katty Martínez, Christina Burkenroad y Lucía García

Tijuana vs Rayadas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil. (Jorge Martinez / Mexsport)

Tijuana vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

Tijuana vs Rayadas serán las escuadras encargadas de continuar la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Sábado 1 de agosto a las 21:10 horas por Fox One y Tubi.